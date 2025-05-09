Adana'da Özel Eğitim Öğrencisine Şiddet: Öğretmen Açığa Alındı

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni B.N.T. tarafından darbedilmesi olayıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Valilik, gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan ve bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedildiğine dair görüntülerin ardından açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs tarihinde Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran bir vatandaşın, zihinsel engelli çocuğunun okulda öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını ihbar ettiği ifade edildi.

Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan şüpheli öğretmenin, Seyhan Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı kaydedildi. Valilik, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiğini duyurarak, "Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir." ifadesine yer verdi.

Ayrıca, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve hiçbir ihmal veya suistimale müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.