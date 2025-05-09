DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Adana'da Özel Eğitim Öğrencisine Şiddet: Öğretmen Açığa Alındı

Adana Valiliği, özel eğitim öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenin açığa alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:19
Adana'da Özel Eğitim Öğrencisine Şiddet: Öğretmen Açığa Alındı

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni B.N.T. tarafından darbedilmesi olayıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Valilik, gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan ve bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedildiğine dair görüntülerin ardından açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs tarihinde Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran bir vatandaşın, zihinsel engelli çocuğunun okulda öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını ihbar ettiği ifade edildi.

Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan şüpheli öğretmenin, Seyhan Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı kaydedildi. Valilik, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiğini duyurarak, "Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir." ifadesine yer verdi.

Ayrıca, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve hiçbir ihmal veya suistimale müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan...

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan...

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi
4
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı
5
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
6
Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor
7
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği