Adana'da Özel Gereksinimli Çocuklar Gazze İçin Mektupları Denize Bıraktı

Adana'da özel gereksinimli çocuklar Gazze için mektupları denize bıraktı

Adana'da Down sendromlu ve otizmli çocuklar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki akranları için yazdıkları mektupları ve gıda malzemelerini pet şişelere koyarak denize bıraktı.

Etkinlik ve amaç

8 yıl önce özel gereksinimli çocuk sahibi aileler tarafından kurulan Gönüllü Anneler Topluluğu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Bir Mektup Bin Umut, Kalbimiz Filistin'de" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Topluluk üyesi ailelerin çocuklarından okuma yazma bilen 15'i, Gazze'deki akranlarına duygu ve düşüncelerini aktaran mektuplar kaleme aldı. Çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle Karataş ilçesine giderek mektupları içerisine temsili olarak koydukları gıda malzemeleriyle pet şişelere yerleştirdi. Daha sonra bindikleri tekneden şişeleri denize bıraktılar.

Açıklamalar ve çocukların mesajları

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan zulme ses olmak istediklerini söyledi. Akgöz, "Her gün haberlerde izlediğimiz acı tablo, gerçekten kalbimizi çok acıtıyor. Yavrularımız, çocuktan çocuğa bir gönül köprüsü kurdu. O mektuplarda barışı, sevgiyi, umudu ve hayalleri ifade ettiler. Belki bu mektuplar kıyıya ulaşıp ellerine geçecek, belki de ulaşamayacak ama inanıyorum ki bugün yüreklerde kocaman bir iz bırakacak." dedi.

İzel Çalışır savaşın bir an önce bitmesini istedi. Duygularını yazıya döktüğünü anlatan Çalışır, "Gazze'deki kardeşlerimin yaşadığı acı tablo için çok üzülüyorum. Yediğim yemeklerde, giydiğim giysilerde ve sokakta oynayan çocukları gördüğümde hep orası aklıma geliyor. İnşallah bu mektuplar onlara umut olur." diye konuştu.

Down sendromlu Fatih Temel Gazze'deki çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayarak, "Televizyondan Filistinli kardeşlerimize baktığımda çok üzülüyorum ve acı yaşıyorum. Dualarım Filistinli kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahin Çağlar ise Gazze'de yaşananları gördüğünde çok üzüldüğünü ve çoğu zaman ağladığını kaydetti.

