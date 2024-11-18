Adana'da Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığına 2 Tutuklama

Adana'da Motosiklet Hırsızlığına İki Tutuklama

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine 2 kişi tutuklandı. Olay, 8 Kasım tarihinde Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında gerçekleşti. E.A.'ya ait motosiklet, ihbarın ardından güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu gündeme geldi.

Güvenlik Kamerası Olayı Aydınlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili hızlı bir araştırma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Zanlılar, Kadir T. (27) ve Mehmet D. (23), ikametlerine yapılan baskınla yakalandı.

Olayın Arka Planı

Gözaltına alınan zanlıların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden (AMATEM) dönüşte motosikleti çaldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T. ve Mehmet D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerde, Kadir T.'nin park halindeki motosikleti çalması sırasında, arkadaşının Mehmet D.'nin çevrede gözcülük yaptığı açıkça görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.