Adana'da Parkta Uyuşturucu Satışı: İki Sanığa 22 Yıl 6 Ay Ceza İstemi

Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başlıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta uyuşturucu satarken yakalanan 1'i kadın, toplam 2 sanık hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10 Ekim 2024 tarihinde tutuklanan Esra D. ve Mehmet B. isimli sanıkların, Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturması tamamlandı.

Uyuşturucu Ticareti İddiası

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların çocuk parkında gece vaktinde sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu, yanlarına gelen kişilere satarken polis tarafından yakalandıkları belirtildi.

Üst aramasında Esra D.’de 20.28 gram, Mehmet B.’de ise 33.53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bilgisi edinildi.

İddianamede ayrıca, sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedildi.

İki sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtirken, yargılama süreci ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.