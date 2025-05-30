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Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Adana'da Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklıkları düşürecek ve yaşamı olumsuz etkileyecek.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:34
Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Adana'da Hava Durumu Alarmı!

Adanalılara Meteoroloji tarafından yapılan uyarı ile Pazartesi günü, kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, ani bir değişimle yaz sıcaklarını sona erdirecek.

Sıcaklar Yerini Yağışa Bırakıyor

Yaz mevsiminin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği Adana'da, Pazartesi günü beklenen bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yağışın zaman zaman şiddetini artırması ve lokal su baskınlarına yol açması muhtemel görünüyor.

Gündüz Serin Gece Üşütecek

Hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bugün sıcaklık 27 derece civarında olacakken, akşam saatlerinden itibaren hissedilen serin hava gece 18 dereceye kadar inebilecek. Adana, adeta yazdan kışa geçiş yapacak.

Belediye Teyakkuzda

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu önemli meteorolojik uyarıyı dikkate alarak, gerekli önlemleri almaya başladı. Ekipler, özellikle yağışların yoğun olabileceği bölgelerde teyakkuza geçirilirken, olası su baskınlarına karşı hazırlıklı oldukları ifade edildi.

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