Adana'da PKK/KCK'lı Teröristlere Para Aktaran Sanığa Dava Açıldı

Adana'da Terör Finansmanı Davası

Adana'da, PKK/KCK'lı teröristlere para aktardığı öne sürülen A.U. hakkında önemli bir dava süreci başladı. Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, A.U. hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianamenin Detayları

26 Nisan 2024 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık A.U. ile ilgili, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla bağlantısı olduğu belirtiliyor. İddianamede, sanığın şehirde terör örgütüne finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmaların belirlendiği ifade edildi.

Mali Suçlarla İlgili İddialar

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, PKK/KCK'nın sözde Avrupa sorumlusundan E.A., 26 Mart 2024'te sanığın banka hesabına 238 Kanada doları gönderdi. İddianamede, A.U.'nun bu parayı, PKK/KCK'ya üye olma suçundan cezaevinde bulunan kardeşine aktardığı bilgisi yer aldı.

Yargılama Süreci

A.U.'nın örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım sağladığı kaydedilirken, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. A.U., ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmedi. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.