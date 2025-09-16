Adana'da 'Polis' Diyerek Dolandırdılar: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlı, emekli Yaşar Y.'nin altınlarını alıp kaçtı; E.B. ve Halil T. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:51
Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, emekli Yaşar Y. (73)'nin evinden aldığı altınlarla kayıplara karıştı. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilip gözaltına alındı, adliyeye sevk edildiler.

Olayın Ayrıntıları

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y. (73), cep telefonuyla arayan bir şüphelinin kendisini polis olarak tanıtması üzerine dolandırıldı. Zanlı, Yaşar Y.'ye adının bir banka soygunu soruşturmasında geçtiği yalanını söyleyerek evindeki para ve altınları inceleyeceklerini iddia etti.

Görüşmenin ardından Yaşar Y., yönlendirme üzerine içinde 8 çeyrek, 10 yarım ve 16 tam altın bulunan poşeti evinin önüne bıraktı. Poşeti alan iki kişi uzaklaşınca, dolandırıldığını anlayan Yaşar Y. polise başvurdu.

Soruşturma ve Yakalama

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikametin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden E.B. (16), merkez Sarıçam ilçesindeki bir sokakta; Halil T. (24) ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Ekipler çalınan altınlara ise ulaşamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve Halil T., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

