Adana'da Polis Memurlarına Çorba İkramı

Adana'da Polisleri Unutmadı

Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyeleri tarafından çorba ikramında bulunuldu. Türk Kızılayı Adana Şubesi kadın kolları, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevdeki polis memurlarının yanlarında olmak için özel bir etkinlik düzenledi.

Tarhana Çorbası ile Sıcak İkram

Soğuk havalarda nöbet tutan polis memurlarının içlerini ısıtmak amacıyla tarhana çorbası yapan kadın kolları, merkez Yüreğir ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Kızılay üyeleri, bir süre sohbet ettikleri polis memurlarına, elleriyle hazırladıkları çorbayı ikram etti.

Polislerden Teşekkür

Çorbayı içen polisler, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan görevlilere teşekkür etti. Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel bir etkinlikte polislerle bir araya geldik. Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

Yaralıya Müdahale

Etkinlik sırasında, Türk Kızılay ekipleri kontrol noktasına yakın bir bölgede meydana gelen kazada yaralanan bir kişiyle de ilgilendi. Yaralı, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.