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Adana'da Polis Operasyonu: 4 El Bombası ve 80 Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 el bombası ve 80 silah confiscated. 35 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:06
Adana'da Polis Operasyonu: 4 El Bombası ve 80 Silah Ele Geçirildi

Adana'da Önemli Bir Operasyon

Adana'nın Seyhan ilçesinde, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda 4 el bombası ile toplamda 80 silah ele geçirildi. Bu denetimler, 7-13 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde yapıldı.

Detaylı Denetimler

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gerçekleştirilen operasyonlar sırasında birçok ev, iş yeri ve araçta arama yaptı. Bu süreçte, yasa dışı yollarla edinildiği belirlenen 2'si Kalaşnikof olmak üzere 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi. Ayrıca, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi de bulundu.

Çalıntı Motosikletler Ele Geçirildi

Denetimler sırasında çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklete de el konuldu. Toplamda, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 35 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandılar.

Aranan Şahıslar Yakaladı

Polis ekipleri, operasyon süresince, farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakalayarak adaletin önüne çıkardı. Bu operasyon, Seyhan'daki güvenlik önlemlerinin arttırılması ve yasa dışı faaliyetlere karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası, 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

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