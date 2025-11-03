Adana'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Zanlı Gözaltında

Adana'da pompalı tüfekle öldürülme: Zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu (58), yanına gelen M.Ç. (76) tarafından pompalı tüfekle hedef alınarak öldürüldü.

Olayın seyri

Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu'na, yanına gelen M.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine Mumcuoğlu kaçmaya çalıştı; zanlı peşinden giderek ateş etti ve olay yerinden otomobille uzaklaştı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sabahattin Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakalanma ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayla kaçan zanlıyı, merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakaladı. Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da zanlının aracında buldu.

Cinayet zanlısı işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Mumcuoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

