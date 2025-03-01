Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adana Yüreğir'de ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:50
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde yapılan denetimlerde 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontroller esnasında 4 ruhsatsız tabanca ve 22 şarjör ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyon, Yüreğir bölgesindeki 2 iş yerine düzenlendi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu, 3'ü makineli olmak üzere toplam 4 ruhsatsız tabanca tespit edildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili yapılan ön soruşturma neticesinde, iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, kaçak silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceğini ve benzer operasyonların gelecekte de düzenleneceğini duyurdu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki ayrı iş yerinde 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iki ayrı iş yerinde 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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