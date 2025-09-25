Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana Tellidere'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:04
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tellidere Mahallesindeki 8 Eylül tarihli yaralama olayına ilişkin yürüttükleri soruşturmada önemli bir operasyona imza attı. Olayda bacağından yaralanan kişi Mehmet Ali K (29) olarak kaydedildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekipler, yaralamayı gerçekleştirdiği öne sürülen Süleyman A (37)'nın aynı mahallede otomobille seyir halinde olduğunu tespit etti. Aracın önünü kesen polis, araçta bulunan Süleyman A., Mehmet G. (33) ve Reyhan Nur A. (22)'yı gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 47,71 gram sentetik uyuşturucu ve 47 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Ayrıca Süleyman A.'nın evinde ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca daha bulundu.

Ekipler, ruhsatsız çok sayıda silah bulunduğu belirlenen ilçedeki başka bir ikamete de operasyon düzenledi. Bu adreste ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilirken, ev sahibi Murat K (42) gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman A. ve Mehmet G. tutuklandı. Reyhan Nur A. ve Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da ruhsatsız silah, uyuşturucu ve yaralama suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

