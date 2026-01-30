Adana'da Sağanak ve Hortum: Metrekareye 72 Kilogramdan Fazla Yağış, Araçlar Mahsur

Adana'da sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Adana'da etkili olan şiddetli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından başlayan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji uyarısı ve yağış miktarı

Yetkililerin uyarısının ardından kentte etkisini artıran yağmur sonucunda metrekareye 72 kilogramdan fazla yağış kaydedildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sarıçam İncirlik Mahallesi'nde hortum

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi nde hortum oluştu. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, olay bölgesinde güvenlik güçleri ve ekipler inceleme başlattı.

Seyhan ve Çukurova'da araçlar mahsur, ev ve iş yerleri su altında

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde birçok yol göle dönerken, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kent genelinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı ve yağış hâlâ etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları doğrultusunda vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi.

