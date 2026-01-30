Kestel'in Yeşil Gücü Essen Fuarı'nda Dünyaya Açıldı

Kestel Belediyesi ve süs bitkileri üreticileri, 27-30 Ocak 2026'de Essen Fuarı'nda ilçenin üretim gücünü tanıtarak yeni ihracat temasları yürüttü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:38
Kestel Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren süs bitkileri üreticileri, 27-30 Ocak 2026 tarihlerinde Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Essen Bahçecilik ve Süs Bitkileri Fuarına katıldı.

Yeşil sektörün küresel buluşma noktası olarak kabul edilen fuarda; bitkiler, üretim teknolojileri, çiçekçilik ve bahçe aksesuarları alanlarında en yeni ürün ve hizmetler sergilendi. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalarının öne çıktığı fuar, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yapısıyla sektörün en önemli ticaret platformları arasında yer aldı.

Kestel standı ve hedefler

Kestel standı, Kestel Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Stantta ilçenin üretim gücü, emeği ve vizyonu uluslararası ziyaretçilerle buluşturuldu. Fuarda, Kestel’in süs bitkileri üretimindeki potansiyelini tanıtmak, yeni ihracat pazarlarına kapı aralamak ve üreticilerin dış pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla yoğun temaslar gerçekleştirildi.

Başkan Ferhat Erol'un Açıklaması

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Essen Fuarı'nın ilçeye sağladığı katkıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Essen Fuarı, süs bitkileri ve bahçecilik sektöründe dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri. Kestel’imizin üretim gücünü, emeğini ve vizyonunu bu denli prestijli bir platformda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu fuar sayesinde üreticilerimiz yeni pazarlara ulaşma imkânı buluyor, ilçemizin ihracat potansiyeli her geçen gün daha da güçleniyor. Yerelden küresele uzanan bu yolculukta üreticilerimize öncülük etmek, onların dünyaya açılmasına katkı sunmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Kestel Belediyesi olarak üretimi desteklemeye, ihracatı büyütmeye ve ilçemizin adını uluslararası alanda daha güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz."

