Asset GLI GmbH'ye Almanya'da 'En Başarılı Türk Şirketi' Ödülü

Asset GLI GmbH, 4. Almanya Ekonomi Zirvesi'nde Kuzey Ren Vestfalya'nın 'En Başarılı Türk Şirketi' ödülünü aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:48
Asset GLI GmbH'ye Almanya'da 'En Başarılı Türk Şirketi' Ödülü

Asset GLI GmbH'ye Almanya'da 'En Başarılı Türk Şirketi' Ödülü

Sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye'nin lideri ödülle tescillendi

Asset Worldwide Express’in Almanya'da yerleşik iştiraki Asset GLI GmbH, 4. Almanya Ekonomi Zirvesi kapsamında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 'En Başarılı Türk Şirketi' ödülüne layık görüldü.

Asset Worldwide Express, sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye’nin en büyük yerli şirketi olarak Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda büyümesini sürdürürken, Asset GLI GmbH ile Almanya’dan dünyaya entegre lojistik çözümler sunmaya devam ediyor.

Ödül, Asset GLI GmbH Genel Müdürü Avşar Dada’ya, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul tarafından takdim edildi.

Jürinin kararı, Türk markalarının küresel rekabet gücünü, teknoloji odaklı lojistik çözümlerini ve sınır ötesi e-ticarette yarattıkları katma değeri bir kez daha tescillemiş oldu.

Asset GLI GmbHnin aldığı bu ödül, şirketin Almanya merkezli faaliyetlerinin uluslararası başarı grafiğini güçlendirdiğini gösteriyor ve markanın dünya çapındaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

SINIR ÖTESİ E-TİCARET LOJİSTİĞİNDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLİ ŞİRKETİ ASSET WORLDWİDE EXPRESS’İN...

SINIR ÖTESİ E-TİCARET LOJİSTİĞİNDE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLİ ŞİRKETİ ASSET WORLDWİDE EXPRESS’İN ALMANYA’DA YERLEŞİK İŞTİRAKİ OLAN ASSET GLI GMBH "EN BAŞARILI TÜRK ŞİRKETİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da KİPTAŞ Kaper Sitesi Teslim Edildi: 590 Konut Yeni Sahiplerine
2
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
3
Tatvan'da Minimal İnvaziv Omurga ve Skolyoz Ameliyatları Başarıyla Yapıldı
4
Bebek maması toksin şüphesi: Uzmandan 'ani kusma' uyarısı
5
Diyadin'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri: Yeşilay ile Önleyici Adımlar
6
Küçükçekmece ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında Afetlere Hazırlık Protokolü
7
Bandırma'da Asansör Kazası: Kopan Parmak Mikrocerrahiyle Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları