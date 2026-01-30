Asset GLI GmbH'ye Almanya'da 'En Başarılı Türk Şirketi' Ödülü

Sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye'nin lideri ödülle tescillendi

Asset Worldwide Express’in Almanya'da yerleşik iştiraki Asset GLI GmbH, 4. Almanya Ekonomi Zirvesi kapsamında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 'En Başarılı Türk Şirketi' ödülüne layık görüldü.

Asset Worldwide Express, sınır ötesi e-ticaret lojistiğinde Türkiye’nin en büyük yerli şirketi olarak Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda büyümesini sürdürürken, Asset GLI GmbH ile Almanya’dan dünyaya entegre lojistik çözümler sunmaya devam ediyor.

Ödül, Asset GLI GmbH Genel Müdürü Avşar Dada’ya, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul tarafından takdim edildi.

Jürinin kararı, Türk markalarının küresel rekabet gücünü, teknoloji odaklı lojistik çözümlerini ve sınır ötesi e-ticarette yarattıkları katma değeri bir kez daha tescillemiş oldu.

Asset GLI GmbHnin aldığı bu ödül, şirketin Almanya merkezli faaliyetlerinin uluslararası başarı grafiğini güçlendirdiğini gösteriyor ve markanın dünya çapındaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

