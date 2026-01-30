Kayseri'de 'Anne Ulaşım Kartı'ndan bin 16 anne faydalandı

Kayseri Büyükşehir'in 'Anne Ulaşım Kartı' projesinden 2025'te ilçelerde 47, merkezde 969 olmak üzere toplam bin 16 anne faydalandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:45
2025 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen proje annelere ulaşım desteği sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 'Aile Yılı' kapsamında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayata geçirilen 'Anne Ulaşım Kartı' projesinden 2025 yılında bin 16 anne faydalandı.

Projeden ilçelerde 47 anne, merkezde ise 969 anne olmak üzere toplam bin 16 anneye ulaşım desteği sağlandı. Uygulama, 2025 yılında doğum yapmış annelerin başka şart aranmadan yararlanabildiği şekilde uygulandı ve vatandaşlardan takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40 ücretsiz biniş ve ilçe-Kayseri hatlarında aylık 20 ücretsiz biniş imkanı tanıdı. Kartların dağıtımı Kart38 İşlem Merkezleri ve yetkili noktalardan yapıldı; anne kartları bir yıl boyunca kullandı.

Projeyi değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin akabinde Büyükşehir olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmiştik. 2025 yılında doğum yapan annelerin faydalandığı projemiz ile onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına güzel bir uygulama oldu'.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı projesi, anneler tarafından da tam not aldı.

