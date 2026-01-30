Büyükkılıç, Erdoğan ile 30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni’nde Görüştü

Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni’nde bir araya gelerek Kayserililerin selamlarını iletti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:39
Tören ve Kayseri'nin başarısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreninde bir araya gelerek Kayserililerin selamlarını iletti.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olan ve bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı ve Ankara düzeyinde takdir gördü.

Büyükkılıç’ın değerlendirmesi

Görüşme ve törene ilişkin değerlendirmesinde Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni’nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner hitaplarını dinledik. Türkiye’nin dört bir yanını güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan 30.000 kilometrelik bölünmüş yol hamlesi, güçlü liderliğin, kararlı iradenin ve istikrarlı yatırımların en somut göstergelerinden biri"

Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük vizyonun mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen’e ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor; ülkemizin yarınlarına değer katan bu kıymetli eserlerin hayırlı olmasını diliyorum"

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin sağlam adımlarla geleceğe yürüdüğünü vurgulayarak, Kayseri’nin yatırımlarındaki kararlılığın devam edeceğini belirtti.

