Develi'nin Tescilli Lezzetleri Bakanlıkta: Pırtımpırt ve Gacer Pilavı 3 Bin Kişiye Sunuldu

Develi'nin pırtımpırt ve gacer pilavı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 3 bin kişiye ikram edildi; pırtımpırt Kayseri Üniversitesi'nin tescil başvurusuyla gündemde.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:37
Develi'nin Tescilli Lezzetleri Bakanlıkta: Pırtımpırt ve Gacer Pilavı 3 Bin Kişiye Sunuldu

Develi lezzetleri bakanlıkta görücüye çıktı

Personellere 3 bin kişilik pırtımpırt ve gacer pilavı ikram edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda öğle yemeğinde Develi'nin yerel lezzetleri olan pırtımpırt yemeği ve gacer pilavı personellere sunuldu. Menüye alınan yöresel tatlar, Bakanlık Personel Yemekhanesi'nde beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında 10 kazanda pişirilen pırtımpırt yemeği ile 5 kazan gacer pilavı servis edildi. Toplu hazırlığı nedeniyle 3 bin kişilik pırtımpırt ilk kez yapılırken, organizasyon günler öncesinden planlandı.

Yemeğin yapımında klasik yöntemlerden sapılmayarak kuru asma yaprağı kullanıldı; hafif ekşili tadıyla öne çıkan pırtımpırt, personele ikram edilerek olumlu dönüş aldı.

Pırtımpırtın tescil süreci ve ulusal ilgi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından yerel coğrafi işaret başvurusu yapılan pırtımpırt yemeği, son yıllarda ulusal medyada daha sık yer almaya başladı. Bu ilgiyle birlikte yemek, Bakanlık yemekhanesinin menüsüne de dahil edildi.

Uluslararası tanıtım: İtalyan etkinliğinde de beğenilmişti

Pırtımpırt daha önce de uluslararası platformda ilgi çekmişti. İtalyan Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle, Türkiye'den Tarım, Kültür Turizm ve Ticaret Sanayi Bakanlıklarının katkılarıyla düzenlenen Kaliteli ve Güvenilir Gıda için Akdeniz Çalışma Günleri'nde Develi'nin yöresel yemeği tanıtılmıştı.

Casa d’Italia'da düzenlenen etkinlikte, İtalyan ve Avrupalı yetkililer ile üniversite, firma ve üretim sektöründen uzmanların katıldığı organizasyonun sürpriz lezzeti pırtımpırt olmuştu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

