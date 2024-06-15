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Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandığı anlar kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı ve 6 dikiş atıldı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:52
Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandığı anlar kamerada

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 14 yaşındaki Berke Esirgence sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Haziran günü bakkaldan su almak için dışarı çıkan Berke, üç sahipsiz köpeğin saldırısına maruz kaldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HASTANEDE 6 DİKİŞ ATILDI

Köpeklerin saldırısı sonucu kalçasından yaralanan Berke, çevredeki vatandaşların yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonucunda, Berke'nin yarasına 6 dikiş atıldı ve kendisine kuduz aşısı yapıldı. Tedavisinin ardından Berke taburcu edildi.

SOKAKTA YÜRÜMEYE KORKUYOR

Berke Esirgence, olayın etkisinden hâlâ kurtulamadığını ve sokakta yürümeye korktuğunu belirtti. Bakkaldan su almak için koşarken köpeklerin saldırısına uğradığını ifade eden Berke, köpeklerin aniden ortaya çıkıp saldırabildiğini söyledi. Esnafın da bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Berke, "Sahipsiz köpeklerin sokaklardan alınmasını istiyorum" dedi.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan oto tamirhanesinde çalışan Ömer Kızan, sahipsiz köpeklerin gruplar halinde gezdiğini ve çevre için tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Kızan, "Buradaki köpekler, geçtiğimiz günlerde bir yakınıma ve sonrasında da bir çocuğa saldırdı. Köpeklerin insanlara zarar vermemesi için belediyelerin önlem almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu üzücü olay sonrası hem Berke Esirgence hem de çevredeki esnaf, sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin acil önlem almasını talep ediyor. Sahipsiz köpeklerin sokaklardan alınarak güvenli bir şekilde barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan mahalle sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

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