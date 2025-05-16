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Adana'da Sahte Altın İmalatı: 4 Tutuklama

Adana'da sahte altın imalatı nedeniyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sahte altın ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:40
Adana'da Sahte Altın İmalatı: 4 Tutuklama

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaklaşık 8 aylık bir takibin ardından 14 Mayıs'ta kent genelinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğu belirlenen 1125 çeyrek, 98 yarım ve 127 tam altın ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 obje ve sikke ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 104 mermi, 33 şişe kaçak içki ve miktar kısmı boş bırakılmış 6 senet bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı ve Karasoku mahallelerinde atölyeye dönüştürülen iki adreste de sahte altın imalatında kullanılan 6 makineye el konuldu. Ekipler, kuyumcular M.A, F.K, İ.K. ile atölye sahipleri E.G. ve S.İ. ile sahte altınları imalat sonrasında kuyumculara taşıdığı belirlenen G.B.yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ve G.B. savcılıktan serbest bırakılırken, M.A, F.K, E.G. ve S.İ. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6...

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, adreslerde sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1125 çeyrek, 98 yarım ve 127 tam altın ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ve sikke, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 104 mermi, 33 şişe kaçak içki ve miktar kısmı boş bırakılmış 6 senet ele geçirdi.

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6...

Adana'da imal ettikleri sahte altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, adreslerde sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1125 çeyrek, 98 yarım ve 127 tam altın ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ve sikke, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 104 mermi, 33 şişe kaçak içki ve miktar kısmı boş bırakılmış 6 senet ele geçirdi.

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