Adana'da Sazlıkta Bulunan Parçalanmış Ceset Olayı

Adana'da Sazlıkta Bulunan Ceset

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sazlık alanda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay, bölgeden geçenlerin ihbarı üzerine yaşandı.

Polis ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri Olayda

Gelen ihbar üzerine, bölgeye polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu doğruladı.

Ceset Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

Bulunan ceset, kimlik tespiti ve gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.