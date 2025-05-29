Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Adana'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Alınan bilgilere göre, genç, gezinti yaptığı tekneden suya düşerek kayboldu.

Olayın Gelişimi

Bölgedeki vatandaşların ihbarının ardından, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknede bulunan 5 kişiyi karaya çıkardı ve arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Geçtiğimiz gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren tekrar hızlandı.

Martıların Tanıklığı

Göl kenarında bulunan Samet Kütük, durumu aktardı: "Bu grup, her hafta buraya gelirlerdi. Biz gelmeden 20 dakika önce açıldılar. Teknedeki biri suya düşünce, oradakilerden biri hemen çağrı merkezini aradı ve ekipler de hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı." dedi.

Arama Çalışmaları Detayları

Dalgıç polisler, zodyak bot ile gölde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve arama faaliyetleri hakkında gelişmeler takip ediliyor.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.