Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genci Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için başlatılan arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle geçici olarak ara verildi.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneleriyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini kurtarırken, kaybolan genci bulmak için yoğun çaba sarf etti.

Gün boyunca devam eden aramalarda, Emirhan Gürbüz'ün bulunması için ekipler yoğun şekilde çalıştı ve bu süreçte 19 araç, 2 bot ve 2 dron kullanıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, dalgıçların da bulunduğu toplamda 69 personel katıldı.

Arama çalışmalarını takip eden Emirhan Gürbüz'ün babası Suat Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gitmekte olduklarını ifade ederek, oğlunun kaybolduğunu gazeteci aracılığıyla öğrendiğini söyledi. Gürbüz, "Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" diyerek duyduğu endişeyi dile getirdi.

Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender ise, "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar" dedi. Eşinin destekleriyle ayakta durmaya çalışan Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz (24), zor anlar yaşadı.

Geceyi sağlıklı geçirmek adına arama çalışmalarına ara verilirken, yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.