Adana'da Şiddet Kamerada: Çocuğun Kafasını Arabaya Vurup Yere Fırlattı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde, 29 Kasım gecesi kayda geçen görüntüler bir erkeğin çocuklara yönelik sert tutumunu gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, olayda bir kadın ve bir erkek yanlarında 3 çocuk ile ara sokağa girdi. Çocuklardan biri erkek şahsın yanından uzaklaşınca, iddiaya göre erkek şahıs çocuğun boğazından tutup önce kafasını bir arabanın arkasına vurdu, ardından çocuğu yere fırlattı.

Yerinden kalkan çocuğun elinden tutan şahıs, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olayı gören diğer çocuk ise korkup kadının arkasına saklandı.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa yönelik davranışın acımasız olduğu dikkat çekiyor. Çocuğu döven şahsın baba olduğu tahmin ediliyor.

