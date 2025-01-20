Adana'da Silah ve El Bombası Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'da Silah ve El Bombası Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yapılan operasyon sonucunda piyade tüfeği, tabanca ve el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız Silah Operasyonu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada ve iki ayrı adreste arama yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda ruhsatsız olduğu belirlenen silahların bulunduğu adreslerde önemli bulgulara ulaşıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, karton kutunun içine gizlenmiş M4 piyade tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 39 mermi, el bombası, 2 maske ve çok sayıda cerrahi eldiven ele geçirildi. Bu bulgular, polisin illegal silah ticareti ve suç faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayla ilgili Recep Ç. (32), kuzenleri Enes Ç. (20) ile Y.K. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, konuyla ilgili daha detaylı soruşturmalar devam ediyor.