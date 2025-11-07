Ankara'da Feci Kaza: Otomobil Park Halindeki Tır Çekicisine Çarptı — 3 Kişilik Aile Öldü

Ankara Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki Kazan Soda'ya ait tır çekicisine çarptı; anne, baba ve 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:39
Ankara Kahramankazan'da Trafik Faciası

Park halindeki tır çekicisine çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın çekicisine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan aile ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşti. Park halindeki tırın, Kazan Soda firmasına ait olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan; S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Emniyet güçleri kazanın oluş nedenini araştırıyor ve soruşturma sürüyor.

