Ankara'da Feci Kaza: Otomobil Park Halindeki Tır Çekicisine Çarptı — 3 Kişilik Aile Öldü

Ankara Kahramankazan'da Trafik Faciası

Park halindeki tır çekicisine çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın çekicisine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan aile ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşti. Park halindeki tırın, Kazan Soda firmasına ait olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan; S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Emniyet güçleri kazanın oluş nedenini araştırıyor ve soruşturma sürüyor.

ANKARA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIRIN ÇEKİCİSİNE ARKADAN ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIYAN KAZADA ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN ANNE, BABA VE BİR YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ.