Kilis'te Araç Park Yeri Kavgasında Baba ve Oğlu Yaralandı

Kilis'te Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı

Kilis’in Akpınar Mahallesi'nde, araç park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda, 53 yaşındaki A.H.B. ve oğlu 24 yaşındaki M.Y.B. silahla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kavgaya karışan iki şüpheli, Serdar Ç. ve kardeşi Serkan Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.

Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.