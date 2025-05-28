Adana'da Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silah ve Patlayıcı Operasyonu

Adana'da düzenlenen kapsamlı bir polis operasyonu ile önemli bir suç örgütü çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen M.K. ve T.K. adlı iki zanlıyı takibe aldı.

Eş Zamanlı Operasyon

Gözaltına alınan zanlılara ait toplamda 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, bir Kalaşnikof marka tüfek, bir tabanca ve 375 mermi ele geçirildi. Ayrıca, el yapımı patlayıcı, çelik yelek, kar maskesi ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ile bir POS cihazı da bulundu.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan M.K. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Bu operasyon, kaçakçılık ve silah ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 silah, el yapımı patlayıcı ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 silah, el yapımı patlayıcı ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.