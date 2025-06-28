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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 02:39
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 02:39
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, kentteki huzuru bozdu. Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kargaşa, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olayın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında 5 kişinin silahla yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinden ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan K’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgada...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgada...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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