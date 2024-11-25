Adana'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 Kasım gecesi yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. M.D. (17) tarafından kullanılan motosikletten inen H.B. (20), tabancayla bir eve ve park halindeki araca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haraç Talebi ve İhbar

Silahlı saldırının ardından saldırganlar, evin sahibi M.D.'yi arayarak 500 bin dolar haraç talep etti. M.D.'nin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik Kamerası İzlenerek Zanlılar Tespit Edildi

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Bu şüphelilerin Çukurova ilçesinde gizlendikleri apartman dairesi tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda H.B., M.D. ile onlara yardım eden E.Y. (25) ve Ş.G. (22) yakalandı. Yapılan aramalarda evde 5 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 13 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, silahlı saldırının dehşetini gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir eve ve araca düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin saklandıkları adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evde 5 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar para ele geçirdi.