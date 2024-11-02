Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Zanlı Tutuklandı

Adana Yüreğir'de Silahlı Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamındaki gözaltılar sonuçlandı. 22 Ekim tarihinde, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde meydana gelen olayda Y.S. (43) isimli bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde, motosikletli ve kasklı iki kişi tarafından gerçekleştiren saldırı, Kalaşnikof tüfekle yapıldı. İçişleri Bakanlığına bağlı Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 6 şüphelinin kimliklerini belirleyerek operasyona başladı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan operasyon sonunda Ersin A. (19), Mustafa Ö. (22), Murat D. (23), Kerem A. (20), Mahsum K. (21) ve Yunus T. (29) yakalandı. Gözaltına alınanlardan Ersin A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiği, Mustafa Ö.’nün motosikletle kaçtığı, diğerlerinin ise bu süreçte onlara yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Adli Süreç

Emniyet işlemleri tamamlanan 6 kişi adli mercilere sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Yunus T. hakkında adli kontrol kararı verirken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca, silahlı saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildiği belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.