Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Sayim D. hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 00:52
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı Sonrası Kayıp

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İşte detaylar:

Saldırı ve Müdahale

Alınan bilgiler doğrultusunda, 47 yaşındaki Sayim D., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırının ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayim D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet boş kovan bulundu. Bu durum, saldırının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cenaze İşlemleri

Sayim D.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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