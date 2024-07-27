Adana'da Sosyal Medyada Havaya Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Havaya Ateş Açan Şahıslar Gözaltına Alındı

Adana'da sosyal medya üzerinden av tüfekleriyle havaya ateş açarken çekilen görüntüleri paylaşan 4 kişi, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, Seyhan ilçesinde gerçekleşti. Şüphelilerin, sokakta ve bir evin damında av tüfekleri ile ateş ederken çektikleri videolar, sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı.

Ekiplerin Operasyonu

Emniyet güçleri, yaptıkları soruşturma sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, 3 farklı ikamete operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar, Can K., Bünyamin B., Abdulkadir K. ve Selçuk K. olarak belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve birçok şarjör ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır.

Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.