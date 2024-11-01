Adana'da Soygun: Kuyumcu Yaralandı, Zanlı Yakalandı

Adana'da Soygun Olayı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kuyumcu dükkanında korkunç bir soygun gerçekleşti. Kuyumcu sahibi Muhammed Bahadır A., 22 Ekim tarihinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla yaralanarak yaklaşık 900 gram altın gasbedildi. Olayın ardından emniyet güçleri yoğun bir araştırma başlattı.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygun anında çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiğini ve gözetleme yaptığını tespit etti. Zanlının, kuyumcunun ortağının iş yerinden çıkmasının ardından harekete geçtiği belirlendi.

Zanlı Yakalandı

Uzun süren incelemeler sonucu, 35 yaşındaki Okan B. isimli şüpheli, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakalandı. Düzenlenen operasyonda, kuyumcu dükkanından gasbedilen altının büyük bir kısmı ve olayda kullanılan motosiklet bulundu. Ayrıca, zanlının bozdurarak bankaya yatırdığı 465 bin liraya da el konuldu.

Kuyumcunun İfadesi

Hastanede tedavi altında olan kuyumcu Muhammed Bahadır A., olayın detaylarını paylaşarak, zanlının içeriye girer girmez silahı kendisine doğrulttuğunu ve ateş açtığını ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Okan B., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Olayın Gelişimi

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki kuyumcuya kasklı bir şahıs girmek suretiyle, işletme sahibini tabancayla vurarak yaraladı ve daha sonra vitrindeki altınları çantasına koyarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kuyumcu hemen hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri seferber oldu.

Adana'da sahibini tabancayla yaraladığı kuyumcu dükkanını soyan şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı.