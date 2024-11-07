Adana'da Sulama Kanalına Düşen Araçta 4 Yaralı

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Araçta Yaralananlar Var

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil, Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Olay sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Olay saatinde 01 JJ 092 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Yaralıların çıkartılması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yoğun bir çaba harcandı. Yaralı bireyler, sağlık ekipleri tarafından yerinde müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.