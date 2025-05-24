Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk

Adana'nın Yumurtalık İlçesinde Trajik Olay

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader S.'yi kurtarmak isteyen 11 yaşındaki kardeşi Dilan S., boğuldu.

Kurtarma Çabası

Olay, Kader S.'nin sulama kanalında çırpınmaya başlaması ile başladı. Durumu gören Dilan S., hemen suya atlayarak kardeşini kurtarmak için büyük bir cesaret gösterdi. Ancak, akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan ısmail S., amca, suya atlayarak çocukları kurtardı.

Olayın Ardından

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Dilan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşi Kader S. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adli Süreç

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.