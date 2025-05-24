DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.177.816,7 0,53%

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dilan S., sulama kanalında boğuldu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 04:24
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 04:24
Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk

Adana'nın Yumurtalık İlçesinde Trajik Olay

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader S.'yi kurtarmak isteyen 11 yaşındaki kardeşi Dilan S., boğuldu.

Kurtarma Çabası

Olay, Kader S.'nin sulama kanalında çırpınmaya başlaması ile başladı. Durumu gören Dilan S., hemen suya atlayarak kardeşini kurtarmak için büyük bir cesaret gösterdi. Ancak, akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan ısmail S., amca, suya atlayarak çocukları kurtardı.

Olayın Ardından

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Dilan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşi Kader S. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adli Süreç

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk
2
Çanakkale'de Nefes Borusuna Yemek Kaçan Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik Mitinginde Yolsuzluk İddialarını Eleştirdi
4
TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi
5
Bakan Tekin: Eğitim Barışın ve İnsan Haklarının Temelidir
6
Iğdır'da Dağcılar 19 Mayıs Bayramı'nı Küçük Ağrı Dağı'nda Kutladı
7
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batı'ya Barış Mesajı: 'Görmezden Gelindi'

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya