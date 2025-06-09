Adana'da Sulama Kanalında Boğulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Trajik Boğulma Olayı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Yunus Emre Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek amacıyla İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan çocuk için çevredekiler hemen 112 Acil Sağlık ve jandarmayı bilgilendirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye intikal eden Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuğun bulunması amacıyla kanalda geniş bir arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Akarcalı Mahallesi yakınlarında Yunus Emre'ye ulaşıldı.

Hastaneye Kaldırıldı

Sudan çıkarıldıktan sonra hemen ambulansa taşınan genç, hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen Yunus Emre Öztürk kurtarılamadı.

Aile Bireylerinin Tepkisi

Olayın ardından çocuğun annesi ve yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirerek büyük bir acı yaşadı. Bu trajik olay, aile ve komşular arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.