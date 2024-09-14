Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Adana'da Trajik Bir Boğulma Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Beyazevler Mahallesi'nde meydana gelen trajik bir olayda, sulama kanalına giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kanalın akıntısına kapılan adam, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın Gelişimi

Olayın fark edilmesinin ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden su altı polisi, kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cansız Bedeni Otopsi İçin Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Çalışmalar sonucunda suyun içinden çıkarılan ceset, kimliği belirlenemediğinden dolayı Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu tür sulama alanlarında dikkatli olunması ve güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.