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Adana'da Tabancayla İşlenen Cinayette İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir cinayet olayı sonrası iki şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:37
Adana'da Tabancayla İşlenen Cinayette İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Cinayet Soruşturmasında Gelişme

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık tarihinde, Fırat Şimşek'in (22) Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanışı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı olarak kimlikleri belirlenen zanlılar Emrah K. (27) ve Adnan A. (24), Merkez Sarıçam ilçesinde yürüyüş halindeyken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlıların kaçış yönünde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da bulundu.

İddialar ve Tutuklama Süreci

Emniyet kaynaklarına göre, Emrah K., 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşanan başka bir cinayetin şüphelisi olarak daha önce tutuklanmış ve bir süre önce cezaevinden çıkmıştı. Ayrıca, Emrah K’nin ağabeyi Aşkın K. ise 5 Eylül 2023'te yine aynı mahallede bir metruk evde vurularak hayatını kaybetmişti. Olaylar arası bağlantı olduğu öne sürülürken, Aşkın K'nin ölümü nedeniyle Fırat Şimşek'e husumet beslediği iddia ediliyor.

Yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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