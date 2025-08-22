Adana'da TAG Otoyolu'nda tır çarpması: Yaya hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı.

Yabancı uyruklu K.D'nin kullandığı 96 AG 773 İran plakalı tırın çarpması sonucu, üzerinden kimlik çıkmayan erkek yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

