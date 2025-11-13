Adana'da Telefonda Kavga Cinayetle Sona Erdi

Çukurova, 7 Kasım

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 7 Kasım günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, eski iş arkadaşları arasında telefonda başlayan küfürleşme sokakta buluşup kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kurye Ahmet Balçık (27) ile Y.A. (36), bir süre önce aynı iş yerinde çalışıyordu. Konuşma sırasında karşılıklı küfürleşme sonrası taraflar buluşup kavga etmek üzere sözleşti.

Buluşma sırasında çıkan kavgada, şüpheli Y.A., eski iş arkadaşı Ahmet Balçık'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Balçık, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemeleriyle şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Yapılan operasyonda Y.A., olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sırasında Y.A.nın "Öldürmek istemiyordum, her şey ani gelişti. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ Y.A