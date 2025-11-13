Adana'da Telefonda Kavga Cinayetle Sona Erdi

Adana'da telefonda küfürleşme sonrası buluşan iki eski iş arkadaşı arasındaki kavga, kurye Ahmet Balçık'ın göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:48
Adana'da Telefonda Kavga Cinayetle Sona Erdi

Adana'da Telefonda Kavga Cinayetle Sona Erdi

Çukurova, 7 Kasım

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 7 Kasım günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, eski iş arkadaşları arasında telefonda başlayan küfürleşme sokakta buluşup kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kurye Ahmet Balçık (27) ile Y.A. (36), bir süre önce aynı iş yerinde çalışıyordu. Konuşma sırasında karşılıklı küfürleşme sonrası taraflar buluşup kavga etmek üzere sözleşti.

Buluşma sırasında çıkan kavgada, şüpheli Y.A., eski iş arkadaşı Ahmet Balçık'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Balçık, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemeleriyle şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Yapılan operasyonda Y.A., olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sırasında Y.A.nın "Öldürmek istemiyordum, her şey ani gelişti. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ Y.A

ŞÜPHELİ Y.A

ŞÜPHELİ Y.A

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı
3
Diyarbakır Tanıtım Günleri 27-30 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor
4
Mardin Büyükşehir’den Nusaybin’e 8,5 km Çevre Yolu Projesi
5
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı
6
Endonezya'da Yatılı Okul Binası Çöktü: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
7
Ömer Çelik: Hamas'ın Trump'ın Gazze planına cevabı 'yapıcı ve adalet odaklı'

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı