Adana'da Terör Örgütü Üyesinin Orman Yangını Davası

Yasa Dışı Aktiviteler ve Yargılama Süreci

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarması için yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği öne sürülen sanığın yargı süreci başladı. Suriyeli sanık M.H.E.H., Mersin'de yakalanarak tutuklandı.

Mahkeme Süreci

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.H.E.H. ve avukatı katıldı. Savunmasını tercüman aracılığıyla yapan M.H.E.H., emniyette verdiği ifadelerin doğruluğunu vurguladı.

Sanığın İddiaları

M.H.E.H., örgüt tarafından 2021 yılında zorla alıkonulduğunu belirterek, "Zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde dört maskeli kişi tarafından yakalandım. Örgüt üyeleri bana Türkiye'ye geçip orman yangını çıkarma, araçlara zarar verme ve mezar taşlarını kırma talimatı verdi. Eğer bunları yaparsam para vereceklerini, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit edeceklerini söylediler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim, ancak eylem gerçekleştirmeden yakalandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savcılığın Talebi ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak amacıyla Türkiye'ye girdiği tespit edilen M.H.E.H., Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alınmış, daha sonra Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.