DOLAR
34,34 -0,3%
EURO
37,3 0,2%
ALTIN
3.035,14 -0,4%
BITCOIN
2.404.877,87 -0,15%

Adana'da Terör Örgütü Üyesinin Orman Yangını Davası

PKK/YPG'nin talimatıyla orman yakma girişiminde bulunan sanığın duruşması Adana'da başladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:28
Adana'da Terör Örgütü Üyesinin Orman Yangını Davası

Yasa Dışı Aktiviteler ve Yargılama Süreci

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarması için yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği öne sürülen sanığın yargı süreci başladı. Suriyeli sanık M.H.E.H., Mersin'de yakalanarak tutuklandı.

Mahkeme Süreci

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.H.E.H. ve avukatı katıldı. Savunmasını tercüman aracılığıyla yapan M.H.E.H., emniyette verdiği ifadelerin doğruluğunu vurguladı.

Sanığın İddiaları

M.H.E.H., örgüt tarafından 2021 yılında zorla alıkonulduğunu belirterek, "Zorunlu askerlik eğitimi sırasında kaçtım. Rakka'daki bir evde dört maskeli kişi tarafından yakalandım. Örgüt üyeleri bana Türkiye'ye geçip orman yangını çıkarma, araçlara zarar verme ve mezar taşlarını kırma talimatı verdi. Eğer bunları yaparsam para vereceklerini, aksi halde ailemi öldürmekle tehdit edeceklerini söylediler. Kaçak yollarla Mersin'e geldim, ancak eylem gerçekleştirmeden yakalandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savcılığın Talebi ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak amacıyla Türkiye'ye girdiği tespit edilen M.H.E.H., Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alınmış, daha sonra Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali
2
Sırbistan'da Eğitim Çalışanlarının Grev Gösterisi
3
Konya'da Tır Kazası: 100 Koyun Telef Oldu
4
İstanbul'da Uluslararası Balkan Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
5
Libya'da BM Misyonunun Süresi Uzatılmasına Destek
6
Kahramanmaraş'ta Melike Hanım Apartmanı Davası Devam Ediyor
7
Ağrı'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de