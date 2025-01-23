Adana'da Tırda 7 Milyon 50 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, polisin yürüttüğü başarılı bir operasyon ile 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Tır Durduruldu ve Arama Yapıldı

Kaçak ürün taşındığı tespit edilen tır, merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan detaylı arama sonucunda, yüklü miktarda makaron malzemesi ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Olayla bağlantılı olarak, tırın sürücüsü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu tür kaçakçılıklara karşı önlemler alan emniyet güçleri, toplum sağlığını korumak amacıyla mücadeleye devam ediyor.

Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.