Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:07
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da

Adana'da toplu taşıma tarifeleri 1 Kasım'da değişti

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni tarife 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başladı. Yeni düzenlemeye göre öğrenci 20 lira 50 kuruş, sivil 34 TL, öğretmen 30 TL ve kartı olmayanların araç ücretli binişi 45 TL olarak belirlendi.

Zam oranları ve belediyenin gerekçesi

UKOME kararına göre, sivil biniş ücretine 5 TL, öğrenci ücretine ise 4 TL artış yapıldı. Belediye yetkilileri fiyat düzenlemesini artan maliyetler gerekçesine dayandırdı.

Vatandaşlardan yoğun tepki

Ramazan Darı adlı emekli, uygulamadan yakınarak, "Zam yapılmasaydı iyi olurdu. Biraz fazla artış oldu. Emekliyim, 19 bin lira maaş alıyorum. İki kişi hastaneye geldik, 150 lira gitti" diye konuştu.

Ahmet Canbolat ise, "Dolmuş fiyatları 45 lira oldu ve hiç iyi değil. Bence bu fiyatlar pahalı. Ben emekliyim, çarşıya gidip gelmek 90 lira" ifadelerini kullandı.

Emin Han Gördebil adlı üniversite öğrencisi de, "Dolmuşlara zam gelmesi kötü oldu. Öğrenci binişi 20 lira 50 kuruş. Vize yaptırmam gerekiyor. Şu an otobüsler benden 34 lira ücret alıyor, dolmuşlarda ise 35 lira ödüyorum" dedi.

TİHEK kararı: Belediyeye 200 bin lira ceza

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Adana Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada öğrenci indiriminden yararlanmak için getirilen "28 yaşından gün almama" şartını "yaş temelinde ayrımcılık" olarak değerlendirerek belediyeye 200 bin lira idari para cezası uygulamıştı.

Yeni tarife ve TİHEK kararının ardından şehirde tartışmalar sürüyor; vatandaşlar artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamda yarattığı yükü vurgulamaya devam ediyor.

