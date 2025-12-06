16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'

16 ilçenin muhtarları, Sapanca Gölü'nün kurumasına dikkat çekti; su seviyesi 28.59'a düştü. Şeffaf su yönetimi, sanayi kısıtlaması ve bilimsel plan istendi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:19
16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'

16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'

Muhtarlar, gölün çekilmesine dikkat çekmek için döviz ve pankartlarla toplandı

Sakarya ve Kocaeli’de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Her gün santim santim çekilen göl seviyesi kritik sınırı da geçerek 28.59 seviyesine düştü.

Göldeki ciddi çekilme nedeniyle Sakarya’nın 16 ilçesinin muhtarlar dernek başkanları, ellerinde döviz ve pankartlarla gölün karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gölün doğal dengesi bozulmakta ve su seviyesi her yıl daha da düşmektedir. Bu durum hem bölgenin ekosistemini hem de yüzbinlerce insanın su güvencesini tehdit etmektedir. Sapanca Gölü sanayinin değil yaşamın kaynağıdır. Gölün taşıma kapasitesi üzerinde yapılan su kullanımı, bilimsel uyarılara rağmen devam etmektedir. Sapanca’nın suyu endüstriyel büyümenin, kısa vadeli çıkarların aracı olamaz. Sapanca Gölü, yalnızca bölgenin değil tüm ülkenin ortak doğal mirasıdır ve korunması bir tercih değil zorunluluktur. Bizler, Sapanca Gölü’nün kuraklıktan, yanlış su politikalarından ve sanayi baskısından korunması için gölün su kullanımında şeffaflığın artırılmasını, sanayide göl suyunun kullanımının kısıtlanmasını, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını, ekosistemi tehdit eden uygulamaların durdurulmasını ve bilimsel verilere dayalı sürdürülebilir bir su yönetim planı oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

Yıldız, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün ’Sapanca Gölü hepimizindir’ diyoruz; çünkü doğanın sahibi yoktur, sadece koruyucuları vardır. Bugün ’susarsak göl susar’ diyoruz; çünkü bu sessizliğin bedelini gelecek nesiller ödeyecek. Kamuoyunu, STK’ları, yetkili kurumlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı Sapanca Gölü’nün korunması için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

SAKARYA VE KOCAELİ’DE YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSANIN İÇME SUYU KAYNAĞI OLAN VE HER GEÇEN GÜN...

SAKARYA VE KOCAELİ’DE YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSANIN İÇME SUYU KAYNAĞI OLAN VE HER GEÇEN GÜN ÇEKİLMEYE DEVAM EDEN SAPANCA GÖLÜ İÇİN SAKARYA’NIN 16 İLÇESİNİN MUHTARLAR DERNEK BAŞKANLARI DÖVİZ VE PANKARTLARLA TEK SES OLDU.

SAKARYA VE KOCAELİ’DE YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSANIN İÇME SUYU KAYNAĞI OLAN VE HER GEÇEN GÜN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'
2
Sivas'ta Cezaevi Otobüsü Kaza Yaptı: Vali Şimşek Yaralıları Ziyaret Etti
3
Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Starmer ve Merz ile Görüşecek
4
Vahap Seçer: Mersin’i Çok Daha Muhteşem Bir Kent Yapacağız
5
Niğde'de Tavuk Döner Şüphesi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
6
Kayseri'de 30 İşçi Tavuk Pilav Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi