Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Starmer ve Merz ile Görüşecek

Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Keir Starmer ve Friedrich Merz ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD arabuluculuğundaki müzakereleri görüşecek.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:14
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Aralık Pazartesi günü Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini açıkladı.

Macron'un resmi ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında devam eden müzakereler ve savaşın seyri üzerine odaklanacak. Açıklamaya göre toplantıda, ABD arabuluculuğunda yürütülen çabalar ve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınacak.

"Ukrayna sarsılmaz desteğimize güvenebilir. Gönüllü Koalisyonu’nun bir parçası olarak yürüttüğümüz çabaların tüm amacı budur. Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlamak için ABD ile birlikte bu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz; çünkü bunlar olmadan sağlam ve kalıcı bir barış mümkün değil. Ukrayna’da söz konusu olan sadece o ülkenin değil, Avrupa’nın tamamının güvenliğidir. Rusya, şiddeti tırmandıran bir yaklaşımın içinde sıkışmış durumdadır ve barış arayışı içinde değildir. Rusya’yı barışı kabul etmeye zorlamak için üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz"

Avrupalı liderler arasındaki diplomasi trafiği sürüyor; Macron'un Londra ziyareti, savaş koşulları ve müzakere trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

