Adıyaman'da İntihar Olayında Gazetecilere Polis Şiddeti

Olay ve müdahale

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Z.K., henüz belirlenemeyen nedenle kaldığı dairede tabancayla hayatına son verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin sürdüğü sırada, olayı takip eden Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ile A.G., görevlerini yaparken polislerin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen ve hakarete maruz kalan gazeteciler darp sonucu yaralandı.

Yaralı gazeteciler kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Vücutlarında darp izleri bulunan gazetecilerin, kendilerine meydan dayağı atan polislerden şikayetçi olacakları öğrenildi.

Hayatına son veren Z.K.'nin cenazesi, tamamlanan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

