Kırıkkale'de Avukatlık Bürosunda Cinayet: Kayınpeder Tutuklandı

Boşanma protokolü görüşmesi kanlı bitti

Olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için bir araya geldi.

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Y.A., tabancayla gelini E.E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kafasından vurulan E.E.'nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

