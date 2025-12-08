Adana'da Toprağa Gömülü Kavanozdan El Bombası ve EYP Çıktı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Toprağa Gömülü Kavanozdan El Bombası ve EYP Çıktı

Adana'da bir eve düzenlenen baskında, ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. Bahçede toprağın kazılıp yeniden kapatıldığı tespit edilince yapılan aramada gömülü 2 kavanoz bulundu.

Operasyon ve bulgular

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ö.F.'nin (45) evinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu bilgisi üzerine, savcılık izniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kaşlıca Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Aramada ele geçirilen kavanozların içinde el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

Şüphelinin ifadesi ve hukuki süreç

Gözaltına alınan şüpheli Ö.F., emniyetteki ifadesinde "Silahlar bana ait, uzun süredir evimde. Ancak toprağın altında çıkan EYP’den ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından Ö.F. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

