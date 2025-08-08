Adana'da Trafik Kazasında 5 Yaralı, Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın Detayları

Olay, Pozantı-Adana kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. F.Y. yönetimindeki 01 YF 322 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MHU 82 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralıların Durumu İyi

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde kaydedilerek, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler sağladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.